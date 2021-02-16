Son dakika haberleri... Ambulans helikopter korona hastası için havalandı
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Son dakika haberleri... Ambulans helikopter korona hastası için havalandı

16.02.2021 17:53 | Son Güncelleme: 16.02.2021 17:57
Son dakika haberleri... Ambulans helikopter korona hastası için havalandı

Son dakika sağlık haberi... OSMANİYE'de koronavirüs tedavisi gören Ahmet Loş (54), durumu ağırlaşınca hava ambulansıyla Adana'ya sevk edildi.

OSMANİYE'de koronavirüs tedavisi gören Ahmet Loş (54), durumu ağırlaşınca hava ambulansıyla Adana'ya sevk edildi.

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde koronavirüs tedavisi gören Ahmet Loş'un durumu ağırlaştı. Bunun üzerine doktorlar, Loş'un Adana'ya sevk edilmesine karar verdi. Loş için 112 Hava Komuta Kontrol Merkezi'nden hava ambulansı talebinde bulunuldu. Özel ambulansla helikopter pistine getirilen Loş, koronavirüs tedbirleri kapsamında hava ambulansına alındı. Pistten havalanan helikopter, Loş'u, tedavisi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.


Son dakika haberleri... Ambulans helikopter korona hastası için havalandı
Son dakika haberleri... Ambulans helikopter korona hastası için havalandı
Son dakika haberleri... Ambulans helikopter korona hastası için havalandı
Son dakika haberleri... Ambulans helikopter korona hastası için havalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL

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