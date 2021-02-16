Son dakika haberleri... Ambulans helikopter korona hastası için havalandı

OSMANİYE'de koronavirüs tedavisi gören Ahmet Loş (54), durumu ağırlaşınca hava ambulansıyla Adana'ya sevk edildi.

Osmaniye Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde koronavirüs tedavisi gören Ahmet Loş'un durumu ağırlaştı. Bunun üzerine doktorlar, Loş'un Adana'ya sevk edilmesine karar verdi. Loş için 112 Hava Komuta Kontrol Merkezi'nden hava ambulansı talebinde bulunuldu. Özel ambulansla helikopter pistine getirilen Loş, koronavirüs tedbirleri kapsamında hava ambulansına alındı. Pistten havalanan helikopter, Loş'u, tedavisi için Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim EMÜL