Son dakika haberleri! Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Son dakika haberleri! Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Amasya'da jandarmanın gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Amasya'da jandarmanın gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre A.Y, isimli şahsın araçla Kayseri'den Amasya'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisinin alınması üzerine Amasya İl Jandarma Komutanlığı KOM ekiplerince operasyon başlatıldı. Akyazı köyü mevkiinde durdurulan araçta yapılan aramada yaklaşık 15 gr metamfetamin maddesi bulundu. Araçtaki A.Y ve İ.B. gözaltına alındı. A.Y.nin evinde yapılan aramada satışa hazır vaziyette 11 fişek uyuşturucu madde bonzai, 5 adet uyuşturucu madde içme aparatı ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 6 bin TL paraya el konuldu.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler A.Y. ve İ.B, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dilencilerin yöntemi şaşırttı! Marketten gıda aldırıp gıdaları tekrardan markete iade ederek parasını alıyorlar
Dilencilerin yöntemi şaşırttı! Marketten gıda aldırıp gıdaları tekrardan markete iade ederek parasını alıyorlar
Evini ateşe veren şahıs, kendini cam parçalarıyla yaraladı
Evini ateşe veren şahıs, kendini cam parçalarıyla yaraladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Engin Altay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Feyza Aktan Özcan Deniz Acun Ilıcalı Meral Kaplan
Spor İrfan Buz Fatih Terim Cüneyt Çakır Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 14:06:17. #1.15#

title