Son dakika... Trafik kazalarında 3 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika... Trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

AA / Hülya Turan - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Amasya (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kamil Polat yönetimindeki 06 DB 4515 plakalı otomobil, Merzifon-Amasya kara yolu 3. kilometresinde bariyere saplandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ve otomobilde bulunan Sevda Polat yaralandı. Yaralılar sıkıştıkları yerden ekiplerce çıkarıldı.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu saplandığı bariyerden çıkarılan otomobil çekiciyle bölgeden kaldırıldı.

Aynı yolda Osman Bayram'ın kullandığı 06 PZC 05 plakalı cip, Nurettin Bülbül'ün kullandığı 05 AAF 004 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Nurettin Bülbül yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son dakika... Trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Son dakika... Trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Son dakika... Trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Son dakika... Trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
AA / Hülya Turan - Son Dakika Haberleri
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