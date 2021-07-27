Son dakika haberleri: Amasya'da sele kapılan evin yıkılma anı kamerada
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Son dakika haberleri: Amasya'da sele kapılan evin yıkılma anı kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... AMASYA'da, sağanak sonrası meydana gelen sele kapılan, dere kenarındaki risk nedeniyle daha önce tahliye edilen tek katlı evin yıkılma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

AMASYA'da, sağanak sonrası meydana gelen sele kapılan, dere kenarındaki risk nedeniyle daha önce tahliye edilen tek katlı evin yıkılma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kentte etkili olan sağanağın ardından Göllü Bağları Mahallesi'nde sel meydana geldi. Mahallede, dere kenarında bulunan ve daha önce tedbir amaçlı boşaltılan tek katlı ev, sel sularına kapılıp, yıkıldı. Bu anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, evin önce çatısındaki kiremitlerin ardından büyük bölümünün yıkıldığı daha sonra da sel sularında sürüklendiği görülüyor. Bölgedeki ekipler, selden etkilenen noktalarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor.


Son dakika haberleri: Amasya'da sele kapılan evin yıkılma anı kamerada
Son dakika haberleri: Amasya'da sele kapılan evin yıkılma anı kamerada
Son dakika haberleri: Amasya'da sele kapılan evin yıkılma anı kamerada
Son dakika haberleri: Amasya'da sele kapılan evin yıkılma anı kamerada
Son dakika haberleri: Amasya'da sele kapılan evin yıkılma anı kamerada
Son dakika haberleri: Amasya'da sele kapılan evin yıkılma anı kamerada
Son dakika haberleri: Amasya'da sele kapılan evin yıkılma anı kamerada
Son dakika haberleri: Amasya'da sele kapılan evin yıkılma anı kamerada
Son dakika haberleri: Amasya'da sele kapılan evin yıkılma anı kamerada
Son dakika haberleri: Amasya'da sele kapılan evin yıkılma anı kamerada
Son dakika haberleri: Amasya'da sele kapılan evin yıkılma anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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