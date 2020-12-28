Son dakika haberleri... Amasya'da kıraathaneye düzenlenen baskında karşılarında polisi gören şüphelilerden "fal bakıyoruz" iddiası

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir kıraathaneye düzenlenen baskında oyun oynarken yakalanan şüpheliler, karşılarında polisi görünce "Kağıt oynamıyoruz, fal bakıyoruz" iddiasında bulundu.

Polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe merkezindeki iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürdü.

Bu kapsamda, Gazimahbup Mahallesi'ndeki bir kıraathaneyi denetleyen İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk ve beraberindeki ekipler, içeride birilerinin olduğundan şüphelenerek iş yerine girdi.

Ekipler, kıraathanede kağıt oyunları oynandığını tespit etti.

Polisin içeri girmesiyle birlikte şüphelilerden bazıları "Kağıt oynamıyoruz, fal bakıyoruz. Sadece oturmaya, çay içmeye geldik." dedi.

İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk ise içeridekilere, "Gideceksiniz evinizde oturacaksınız. Sağlığınız için alınan tedbirlere uyun. Sizlerin sağlığı için uğraşıyoruz." şeklinde uyarıda bulundu.

Baskında, kıraathane işletmecisi N.K'ye ve içerideki 5 kişiye Kovid-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 18 bin 900 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan