Amasya'da feci kaza: Traktörün altında can verdi - Haberler
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Amasya'da feci kaza: Traktörün altında can verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Amasya'da feci kaza: Traktörün altında can verdi

Amasya'da devrilen traktörün altında kalan sürücünün eşi hayatını kaybetti.

Amasya'da devrilen traktörün altında kalan sürücünün eşi hayatını kaybetti.

Kaza, Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Yukarıbaraklı köyü Alan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Duran Zeren (75) idaresindeki 60 EZ 556 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Devrilen traktörün altında kalan sürücünün eşi Ayşe Zeren (72) için olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce traktörün altından çıkartılan Ayşe Zeren'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Zeren'in cesedi, otopsi için Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA

Amasya'da feci kaza: Traktörün altında can verdi

Amasya'da feci kaza: Traktörün altında can verdi

Amasya'da feci kaza: Traktörün altında can verdi

Amasya'da feci kaza: Traktörün altında can verdi

Amasya'da feci kaza: Traktörün altında can verdi

Amasya'da feci kaza: Traktörün altında can verdi

Amasya'da feci kaza: Traktörün altında can verdi

Amasya'da feci kaza: Traktörün altında can verdi

Amasya'da feci kaza: Traktörün altında can verdi

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Haber: Amasya'da feci kaza: Traktörün altında can verdi - Haberler
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