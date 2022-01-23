ALT YAPI ÇALIŞMASINDA GAZDAN ETKİLENEN 2 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI - Haberler
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ALT YAPI ÇALIŞMASINDA GAZDAN ETKİLENEN 2 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

ALT YAPI ÇALIŞMASINDA GAZDAN ETKİLENEN 2 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI
Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Haberler | Güncel

SİVAS'ta alt yapı çalışmalarında boru döşenmesi için yer altında patlatılan dinamitin neden olduğu gaz sıkışması nedeniyle 2 işçi zehirlendi.

SİVAS (DHA) - SİVAS'ta alt yapı çalışmalarında boru döşenmesi için yer altında patlatılan dinamitin neden olduğu gaz sıkışması nedeniyle 2 işçi zehirlendi. Teşeron firma adına çalışan işçilerden biri kendi imkanlarıyla borudan çıkarken diğeri ise yaklaşık 1 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

Olay, 17.00 sıralarında Ahmet Turan Gazi Mahallesi'nde yaşandı. Sivas Belediyesi'nin alt yapı çalışması boru hattında taşeron bir firma için çalışan Ziyarettin Alınlı (38) ve Suriye uyruklu Musa Kurdi, yer altında galeri açmak için dinamit patlattı. Patlama sonucu ortaya çıkan gazdan zehirlendiğini fark eden işçilerden Musa Kurdi (33), kendi imkanlarıyla boru içinden çıktı. Kurdi ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ziyarettin Alınlı ise boru içinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından Alınlı mahsur kaldığı yerden çıkarıldı. Genel durumu iyi olan Alınlı da kontrol amaçlı olarak aynı hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ALT YAPI ÇALIŞMASINDA GAZDAN ETKİLENEN 2 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

ALT YAPI ÇALIŞMASINDA GAZDAN ETKİLENEN 2 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

ALT YAPI ÇALIŞMASINDA GAZDAN ETKİLENEN 2 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

ALT YAPI ÇALIŞMASINDA GAZDAN ETKİLENEN 2 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

ALT YAPI ÇALIŞMASINDA GAZDAN ETKİLENEN 2 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

ALT YAPI ÇALIŞMASINDA GAZDAN ETKİLENEN 2 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

ALT YAPI ÇALIŞMASINDA GAZDAN ETKİLENEN 2 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

ALT YAPI ÇALIŞMASINDA GAZDAN ETKİLENEN 2 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Son Dakika Haberleri

Sivas, işçi, Güncel, Haber

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