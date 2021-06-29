Son dakika haber... Almanya'yı sel ve fırtına vurduCadde ve sokaklar göle döndü, metro seferleri iptal edildi
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Son dakika haber... Almanya'yı sel ve fırtına vurduCadde ve sokaklar göle döndü, metro seferleri iptal edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre - Almanya'yı sel ve fırtına vurdu Cadde ve sokaklar göle döndü, metro seferleri iptal edildi Almanya'da şiddetli yağmur ve fırtına su baskınlarına yol açtı.

- Almanya'yı sel ve fırtına vurdu

Cadde ve sokaklar göle döndü, metro seferleri iptal edildi

STUTTGART - Almanya'da şiddetli yağmur ve fırtına su baskınlarına yol açtı. Stuttgart'ta caddeler ve tüneller sular altında kalırken, metro seferleri de iptal edildi.

Almanya'nın Bavyera, Baden Württemberg ve Kuzey Ren Vestfalya eyaletlerinde akşam saatlerinde fırtına ve şiddetli yağış etkili oldu. Baden-Württemberg eyaletinin Stuttgart kentinde cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı tüneller de sular altında kaldı. Fırtına, Stuttgart Devlet Opera binasının çatısını uçurdu, ağaçları da yerinden söktü. Bazı noktalarda dolu yağışı görülürken, metro seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle durduruldu. İtfaiye ve kurtarma ekiplerinin gelen çağrılara yetişmekte yetersiz kaldığı belirtildi. Bavyera eyaletine bağlı Aşağı Frankonya'da da şiddetli yağmurdan sonra caddeler ve evlerin bodrum katları sular altında kaldı. Kapalı garajlarda bulanan araçlar suya gömüldü.

Fırtına etkisini sürdürecek

Almanya Meteoroloji Servisi (DWD), fırtınanın bugün de devam edeceği, rüzgarın hızının saatte 85 kilometreye ulaşacağı konusunda uyarıda bulundu.

Son dakika haber... Almanya'yı sel ve fırtına vurduCadde ve sokaklar göle döndü, metro seferleri iptal edildi
Son dakika haber... Almanya'yı sel ve fırtına vurduCadde ve sokaklar göle döndü, metro seferleri iptal edildi
Son dakika haber... Almanya'yı sel ve fırtına vurduCadde ve sokaklar göle döndü, metro seferleri iptal edildi
Son dakika haber... Almanya'yı sel ve fırtına vurduCadde ve sokaklar göle döndü, metro seferleri iptal edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Koca

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