Son dakika haberleri! Almanya'da üniversite kampüsünde silahlı saldırı

Son dakika haberler... Almanya'nın Heidelberg Üniversitesi kampüsünde saldırı düzenleyen kişinin 18 yaşında bir Alman olduğu bildirildi.

Almanya'nın Heidelberg Üniversitesi kampüsünde saldırı düzenleyen kişinin 18 yaşında bir Alman olduğu bildirildi.

Mannheim Emniyet Müdürü Siegfried Kollmar, saldırıya ilişkin yapılan basın toplantısında, 18 yaşındaki bir Almanın yaklaşık 30 kişinin bulunduğu üniversitenin amfi salonuna girerek birçok kez ateş ettiğini söyledi.

Bu saldırıda 4 kişinin yaralandığını belirten Kollmar, daha sonra 23 yaşındaki bir kadının hastanede hayatını kaybettiğini ifade etti.

Kollmar, 2 silahla amfi salonuna giren saldırganın da binanın dışında ölü bulunduğunu aktararak, öğrenci olan bu kişinin intihar ettiğini bildirdi.

Saldırganın taşıdığı silahların büyük olasılıkla ülke dışında satın alındığını aktaran Kollmer, saldırganın silah ruhsatına sahip olmadığını dile getirdi.

Kollmer, Mannheim'da ikamet eden saldırganın evinin de arandığı bilgisini paylaşarak, bu kişinin saldırı öncesinde bir kişiye Whatsapp uygulamasından yazdığı mesajda "insanların cezalandırılması gerektiği" ifadesini kullandığını aktardı.

Kollmar, saldırganın yanında taşıdığı çantanın içinde 100'den fazla mermi bulunduğunu belirtti.

Basın toplantısına katılan Heidelberg Savcılığından Andreas Herrgen de gelecek günlerde saldırının arka planının araştırılacağını, şu anda bu konuda bir şey söylemenin erken olacağını ifade etti.

Herrgen, saldırganın Almanya'da herhangi bir suç işlediğine dair sabıkasının bulunmadığını kaydetti.

"Böyle bir haberi almak kalbimi parçalıyor"

Almanya Başbakanı Olaf Scholz olaya ilişkin "Bir saldırganın silahla öğrencilere ateş ettiği, bir öğrenciyi öldürdüğü ve birçok kişiyi yaraladığı Heidelberg Üniversitesindeki olaydan dolayı dehşete düştüm." açıklamasında bulundu.

Üniversiteye, öğrencilere ve kurbanların yakınlarına başsağlığı dileyen Scholz, "Böyle bir haberi almak kalbimi parçalıyor." ifadesini kullandı.

Heidelberg Üniversitesi kampüsünde öğlen saatlerinde gerçekleşen saldırının ardından çok fazla polis ekibi olay yerine sevk edilmişti.