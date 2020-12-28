Almanya'da fazla doz aşı vurulan 5 huzurevi çalışanı hastaneye kaldırıldı
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Almanya'da fazla doz aşı vurulan 5 huzurevi çalışanı hastaneye kaldırıldı

28.12.2020 19:05 | Son Güncelleme: 28.12.2020 19:52
Almanya'da fazla doz aşı vurulan 5 huzurevi çalışanı hastaneye kaldırıldı

Almanya'da bir huzurevindeki 8 çalışana koronavirüs aşılarının şırıngalarının hazırlanması sırasında yapılan hata nedeniyle fazla doz verildi. Aşı olan çalışanların 5'i hastaneye kaldırıldı.

Almanya'nın Mecklenburg-Western eyaletindeki Stralsund kentinde bulunan bir huzurevinde meydana gelen olayda, BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısında şırıngaların hazırlandığı sırada yapılan hata nedeniyle 8 huzurevi çalışanı fazla doz aldı. Çalışanlardan 5'i hastaneye kaldırıldı.

GRİP SEMPTOMU GÖSTERDİLER

Hastaneye kaldırılan çalışanların grip semptomları gösterdiği ifade edilirken; BioNTech'ten yapılan açıklamada, huzurevi çalışanlarının normale dönecekleri belirtildi. Fazla doz aşı alan diğer 3 çalışanın da evlerinde karantinada oldukları bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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