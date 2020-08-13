Son dakika haberleri! Alkollü gençler kaza yaptı lüks otomobil alev alev yandı
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Son dakika haberleri! Alkollü gençler kaza yaptı lüks otomobil alev alev yandı

Son dakika haberi: Üsküdar'da alkol alan 3 genç lüks otomobil ile kaldırıma çıkarak elektrik direğine çarptı.

13.08.2020 08:57 | Son Güncelleme: 13.08.2020 09:02

Üsküdar'da alkol alan 3 genç lüks otomobil ile kaldırıma çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazanın etkisiyle yanmaya başlayan lüks otomobildeki alkollü gençler son anda kurtuldu. Edinilen bilgiye göre Üsküdar Gazi Caddesi üzerinde seyir eden Ahmet Mert Çoşkunmeriç idaresindeki 34 OTT 073 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkarak elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın motor bölümünde kıvılcım oluştu. Daha sonrasında kıvılcım alan lüks otomobil birden yanmaya başladı. Araç içinde bulunan ismi henüz belirlenemeyen alkollü 3 genç yanan araçtan kendilerini son anda dışarı attı. Hafif şekilde yaralanan gençlerden 2'si ise olay yerinden hızla kaçtı. Durumun itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirilmesine üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan lüks otomobili söndürdü. Alkollü olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Ahmet Mert Çoşkunmeriç sağlık ekiplerinin tedavi çağrısını reddederek itfaiye ekiplerinin söndürdüğü aracını çaresizce izledi. Yanan lüks otomobilin yandığını gören alkollü sürücü sinir krizi geçirerek polis ve itfaiye ekiplerine güçlük çıkarttı. Öte yandan olayı görüntülemek isteyen basın mensuplarına ise küfür ederek hakarette bulundu. Alkollü sürücü Trafik ekiplerine güçlük çıkartarak alkolmetreyi ise üflemek istemedi. Öte yandan alev alev yanan lüks otomobil cep telefonu kameralarına böyle yansıdı
Olay görgü tanıklarından olan Emirhan Koç," biz ilk gördüğümüzde araç hafif şekilde yanıyordu çok büyük alev yoktu. Ambulans ve itfaiyeyi aradık. Sonra alev birden büyüdü. Araçta 3 ya da 4 kişi vardı. Hepsi alkollüydü kaçtı" diye konuştu.
(Cüneyt Sevindik/İHA)

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Son dakika haberleri! Alkollü gençler kaza yaptı lüks otomobil alev alev yandı

Kaynak: İHA

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