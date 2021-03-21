Alkollü direksiyona geçince kaza yaptı: 1 yaralı
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Alkollü direksiyona geçince kaza yaptı: 1 yaralı

21.03.2021 21:02 | Son Güncelleme: 21.03.2021 21:16

Alkollü direksiyona geçince kaza yaptı: 1 yaralı Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde alkollü bir şekilde direksiyon başına geçerek yaptığı kazada yaralanan sürücüye, para cezası kesilerek ehliyetine el konuldu.

Alkollü direksiyona geçince kaza yaptı: 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde alkollü bir şekilde direksiyon başına geçerek yaptığı kazada yaralanan sürücüye, para cezası kesilerek ehliyetine el konuldu.

Kaza akşam saatlerinde Kartepe Uzuntarla İbrikdere mevkii D-100 Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.C. idaresindeki 34 BPM 711 Hyundai marka otomobil, seyir halinde kontrolden çıkarak önünde ilerleyen H.K. idaresindeki 26 AAJ 198 Hyundai marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolsa savrulan araçlardaki E.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan E.C.'nin yapılan alkol muayenesinde 2.88 promül alkollü olduğu belirlendi.

Alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL ceza kesilen ve ehliyetine 6 ay el konulan E.C., ambulansa hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yara almadan kurtulan H.K. adlı sürücü ise kaza anında yaşadıklarını yutkunarak anlattı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Alkollü direksiyona geçince kaza yaptı: 1 yaralı
Alkollü direksiyona geçince kaza yaptı: 1 yaralı
Alkollü direksiyona geçince kaza yaptı: 1 yaralı
Alkollü direksiyona geçince kaza yaptı: 1 yaralı
Alkollü direksiyona geçince kaza yaptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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