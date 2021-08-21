Son dakika haberleri... Akşehir'de trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika habere göre Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandıEdinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarı istikametinden D-300 Karayolu istikametine seyir halinde olan Onur U.