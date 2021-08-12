Son dakika haberleri! Aksaray'da jandarma ekiplerinden yolcu otobüslerine sıkı denetim
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Son dakika haberleri! Aksaray'da jandarma ekiplerinden yolcu otobüslerine sıkı denetim

Son dakika haberleri! Aksaray'da jandarma ekiplerinden yolcu otobüslerine sıkı denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Aksaray'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehirlerarası taşımacılık yapan yolcu otobüslerine yönelik sıkı denetimler gerçekleştiriyor.

Aksaray'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehirlerarası taşımacılık yapan yolcu otobüslerine yönelik sıkı denetimler gerçekleştiriyor.

Son günlerde yaşanan kazalar başta olmak üzere mal ve can kaybının önlenmesi amacıyla şehirlerarası taşımacılık yapan yolcu otobüslerine yönelik geniş çaplı denetimler yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş ekipleri kent genelinde ve özellikle karayollarında uygulamalar yaparak yolcu otobüslerini bir bir denetliyor. Otobüslerin taşımacılık faaliyetlerinin mevzuata uygun kesintisiz, sorunsuz ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi amacıyla denetim faaliyetleri aralıksız sürdüren jandarma ekipleri, denetimler esnasında sigorta, fenni muayene, takograf, hız, çalışma ve dinlenme süresi kontrolü yaparak süresi ve emniyet kemeri kullanımı konularında bilgilendirme yapıyor.

Jandarmadan yapılan açıklamada, "Trafik kazalarının en aza indirilmesi ve vatandaşımızın huzurlu seyahat etmesi amacıyla denetim faaliyetlerimize hassasiyetle devam edilecektir" denildi. - AKSARAY

Son dakika haberleri! Aksaray'da jandarma ekiplerinden yolcu otobüslerine sıkı denetim
Son dakika haberleri! Aksaray'da jandarma ekiplerinden yolcu otobüslerine sıkı denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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