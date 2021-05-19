Son dakika haberleri | AK Parti Sözcüsü Çelik: "ABD Dışişleri Bakanlığının Cumhurbaşkanımızı hedef almasını şiddetle kınıyoruz.
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Son dakika haberleri | AK Parti Sözcüsü Çelik: "ABD Dışişleri Bakanlığının Cumhurbaşkanımızı hedef almasını şiddetle kınıyoruz.

Son dakika haberleri | AK Parti Sözcüsü Çelik: 'ABD Dışişleri Bakanlığının Cumhurbaşkanımızı hedef almasını şiddetle kınıyoruz.
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bir son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Çelik: "ABD Dışişleri Bakanlığının Cumhurbaşkanımızı hedef almasını şiddetle kınıyoruz.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "ABD Dışişleri Bakanlığının Cumhurbaşkanımızı hedef almasını şiddetle kınıyoruz. Cumhurbaşkanımızı anti-semitizmle suçlamak mantıksız ve doğru olmayan bir yaklaşımdır. Bu Cumhurbaşkanımız hakkında söylenmiş bir yalandır. Anti-semitizmi ve İslam düşmanlığını mücadele edilmesi gereken nefret suçlarının başına koymaktadır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika haberleri | AK Parti Sözcüsü Çelik: "ABD Dışişleri Bakanlığının Cumhurbaşkanımızı hedef almasını şiddetle kınıyoruz. - Haberler
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