Son dakika haberleri | AK Parti Sözcüsü Çelik: "ABD Dışişleri Bakanlığının Cumhurbaşkanımızı hedef almasını şiddetle kınıyoruz.

Bir son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Çelik: "ABD Dışişleri Bakanlığının Cumhurbaşkanımızı hedef almasını şiddetle kınıyoruz.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "ABD Dışişleri Bakanlığının Cumhurbaşkanımızı hedef almasını şiddetle kınıyoruz. Cumhurbaşkanımızı anti-semitizmle suçlamak mantıksız ve doğru olmayan bir yaklaşımdır. Bu Cumhurbaşkanımız hakkında söylenmiş bir yalandır. Anti-semitizmi ve İslam düşmanlığını mücadele edilmesi gereken nefret suçlarının başına koymaktadır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı