Son dakika haberleri | Ahmet Arslan'dan Kağızman'a Öğretmenevi müjdesi
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Son dakika haberleri | Ahmet Arslan'dan Kağızman'a Öğretmenevi müjdesi

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Son dakika haberleri | Ahmet Arslan'dan Kağızman'a Öğretmenevi müjdesi

Son dakika haberi: 65. Hükümet Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, 5 yıldızlı Kağızman öğretmenevinin tamamlanacağını belirtti.

65. Hükümet Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, 5 yıldızlı Kağızman öğretmenevinin tamamlanacağını belirtti.

65. Hükümet Ulaştırma bakanlığı döneminde Kağızman'a yapımına başlanan 5 yıldızlı modern öğretmen evinin yapımının tamamlanacağını belirten Ahmet Arslan, "Halkımıza neyi söz verdiysek bugün arkasındayız. Yaklaşık 15 milyon TL'ye mal edilecek öğretmen evinin üçte birlik kısmı yapılmıştı, kalan üçte ikilik kısmı Milli eğitim bakanı Ziya Selçuk tarafından onaylanarak yatırım programına alındı ve il özel idaresi tarafından ihale edilerek yapımına başlanacak. Bölgede örnek bir proje olan öğretmen evi 200 den fazla misafiri ağırlayacak son derece modern mimarisi ve dizaynıyla misafirlerine 5 yıldızlı konfor imkanı sunacak" dedi.

İl özel idaresi tarafından yapılacak ihalenin sonuçlanmasıyla inşaat kısa sürede hizmete girecek.

Öğretmen evi ilçe halkı tarafından sevinçle karşılandı.

65. Hükümet Ulaştırma Bakanı Ak Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, "Her daim Kars'a desteklerini esirgemeyen ve öğretmen evinin yapımına onay veren Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk ve ekibine aynı zamanda öğretmen evinin üçte birlik kısmını yapan hayırseverimize bütün Karslılar ve şahsım adına teşekkür erdim" diye konuştu. - KARS

Son dakika haberleri | Ahmet Arslan'dan Kağızman'a Öğretmenevi müjdesi
Son dakika haberleri | Ahmet Arslan'dan Kağızman'a Öğretmenevi müjdesi
Son dakika haberleri | Ahmet Arslan'dan Kağızman'a Öğretmenevi müjdesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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