Son dakika haberleri: Ağrı polisinden annelere 'En İyi Narkotik Polisi' bilgilendirmesi

AĞRI Emniyet Müdürlüğü, 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi kapsamında 1200'e yakın anneyi bilgilendirerek, uyuşturucunun zararlarını ve mücadelenin yollarını anlattı.

İçişleri Bakanlığı'nca çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla hayata geçirilen 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesi kapsamında, Ağrı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eğitim çalışmaları düzenledi. İl genelinde sosyal mesafe kuralı gözetilip, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak 1200 anne ve anne adayını bilgilendiren polis, uyuşturucu maddelerin olumsuz etkilerini anlattı. Annelerin konuyla ilgili sorularını da cevaplandıran polis ekipleri, çocukların ve gençlerin uyuşturucu maddelerden uzak tutulması için annelerin çok önemli olduğunu vurguladı. Polis ekipleri, il genelinde anne ve anne adaylarına, 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesine ilişkin broşürler dağıttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan DEMİR