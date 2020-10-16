Son dakika haberleri! Ağrı'da sahte içki operasyonu

Son dakika haberi: AĞRI'da polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde, bir araçta sahte votka ele geçirildi.

AĞRI'da polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde, bir araçta sahte votka ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak, sahte alkol satışı ve imalatına yönelik yaptığı çalışma kapsamında bir araçta arama yaptı. Aramada, yarım litrelik 20 pet şişede, sahte votka olduğu değerlendirilen içki ele geçirildi. Araç sürücüsünün evinde yapılan aramada ise 8 adet 19 litrelik, 1 adet 10 litrelik, 1 adet 5 litrelik damacana içerisinde alkol olduğu değerlendirilen sıvı ve çeşitli marka ibareleri bulunan 76 boş alkol şişesi ele geçirildi.İsmi açıklanmayan şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Servet ARSLAN