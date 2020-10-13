Son dakika haber! Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haber! Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

13.10.2020 23:44 | Son Güncelleme: 13.10.2020 23:50
Son dakika haber! Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 Operasyonu kapsamında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 Operasyonu kapsamında 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, "Ağrı Doğubayazıt kırsalında, Yıldırım 3 Operasyonu kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve JÖH birliklerince başlatılan ve devam eden Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada ise Yıldırım-3 Şehit Jandarma Er İbrahim Aşıkoğlu Operasyonu kapsamında, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Muş İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), 3-13 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirdiği hava destekli operasyonlarda Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Ağrı Dağı kırsalında 6 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Son 10 günde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklamada, son operasyonlarda, 6 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle 3-13 Ekim 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda Doğubayazıt ilçesi Ağrı Dağı kırsalında toplam 9 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek "İcra edilen operasyonlarda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Dokumacı ve Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı'nın kanları yerde kalmamıştır." ifadesine yer verildi:

Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Operasyonlarda 2 MG-3 makineli tüfek, 1 G1 piyade tüfeği, 1 G3 piyade tüfeği, 1 av tüfeği, 1 kanas keskin nişancı tüfeği, 1 kaleşnikof piyade tüfeği, 1 M1 piyade tüfeği ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ayrıca Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Muş İl Jandarma Komutanlığı ve MİT'in 06 -13 Ekim 2020 tarihleri arasında yürüttüğü müşterek istihbari çalışmalar neticesinde Ağrı Dağı kırsal alanında faaliyet gösteren 1 terörist ve bu teröriste yardım ve yataklık eden 3 işbirlikçi, Ağrı Diyadin ilçesi Yeniçadır köyü kırsalında yakalanmıştır. Yakalanan 3 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış olup 1 teröristin sorgusu halen sürmektedir."

Açıklamada, bölgede operasyonlara aralıksız devam edildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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