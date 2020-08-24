Son dakika haberleri! Ağabey ile kardeş arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü
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Son dakika haberleri! Ağabey ile kardeş arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü

Son dakika haberi... Ağabey ile kardeş arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü Uşak'ta, önceden husumetli olan ağabey kardeş kavgası kanlı bitti.

24.08.2020 00:28 | Son Güncelleme: 24.08.2020 01:20

Ağabey ile kardeş arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü

UŞAK - Uşak'ta, önceden husumetli olan ağabey kardeş kavgası kanlı bitti. Çıkan silahlı kavgada ağabey, kardeşini vurarak öldürdü.

Olay, Uşak'ın Bozkurt Mahallesine bağlı Hisarkapı Ulu yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre önceden miras konusundan kavgalı oldukları öğrenilen ve aynı binada yaşayan ağabey Recep Yıldırım (63), ve kardeşi Hasan Hüseyin Yıldırım arasında nedeni belli olmayan bir sebepten tartışma çıktı. Karşılıklı hakaret ve küfürlerin ardından kısa süre içerisinde tartışma yerini silahlı kavgaya bıraktı. Necati Yıldırım, evden aldığı av tüfeği ile kardeşi Hasan Hüseyin Yıldırım'ı bacağından vurdu. İhbarlar üzerine olay yerine çok sayıda Polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hasan Hüseyin Yıldırım'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlendi. Polis, olay yerinde bulunan katil Recep Yıldırım'ı göz altına alarak emniyete sevk etti. Hasan Hüseyin Yıldırım'ın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Son dakika haberleri! Ağabey ile kardeş arasındaki kavga kanlı bitti: 1 ölü

Kaynak: İHA

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