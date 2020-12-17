Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı
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Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı

17.12.2020 13:22 | Son Güncelleme: 17.12.2020 14:39

Kimliğini gizleyen Afyonkarahisar polisi, sosyal medya hesabından swinger - eş değiştirme ilanı vererek müstehcen görüntüler paylaşan evli çift ile buluşup suçlarını itiraf ettirerek haklarında yasal işlem başlattı.

Dün akşam saatlerinde Afyonkarahisar kent merkezinde sosyal medya hesabından swinger (eş değiştirme) ilanı veren bir çift yakalandı.

POLİS, KİMLİĞİNİ GİZLEDİ

Sosyal medya hesabından swinger (eş değiştirme) ilanı veren bir çifti takibe alan ekipler çift ile iletişime geçerek görüşmek istedi. Bunun üzerine ekipler polis olduklarını gizleyerek G.G. isimli kadın ve eşi M.G. ile bir parkta buluştu.

Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı

İTİRAF ETTİLER

Evli çift, polis ekiplerine sosyal medya hesabının kendilerine ait olduğunu belirtip itirafta bulundu. Şahısların haklarında Türk Ceza Kanununun 226. maddesi gereği müstehcenlik suçundan şüpheli olarak işlem yapılıp tahkikat başlatıldı.

Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (7)
DADAŞ: ALLAH CEZASINI VERSİN BUNLARIN NE OLACAK CEZASI YOK ZİNANIN BU İNSAN KILIĞINDAKİ YARATIKLARDA HER TÜRLÜ AHLAKSIZLIĞI YAPIYOR. 2020 YILI UĞURSUZMUŞ UĞURSUZ OLAN BU İNSANLAR YÜZÜNDEN BÖYLE FELEKATLERİN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM
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VATANDAS: Yakalasan ne olacak cezasi nedir ki cezanin yuksek olmasi lazim zinanin suç sayilmasi lazim artik
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ADAM: Millet ne yapıyorsa yapıyor
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