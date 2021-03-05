Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
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Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

05.03.2021 17:25 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:28
Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Gelen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir evin bahçesinde 20 metre yüksekliğindeki ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir evin bahçesinde 20 metre yüksekliğindeki ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çakır Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde köpeklerin kovalaması sonucu ağaca çıkan ve inemediği için gün boyunca orada mahsur kalan kediyi fark eden Hasan Coşkun isimli vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, önce evin bahçesindeki köpekleri uzaklaştırdı. Daha sonra merdivenli aracın bahçeye girmemesi üzerine, kedi alınan güvenlik önlemleriyle kurtarıldı.

Ekiplerce açılan battaniye üzerine zarar görmeden düşen kedi, bir anda ortadan kayboldu.

Coşkun, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Köpeklerden aşağıya inemeyen kedi yaklaşık 1 gündür bu ağacın üzerinde duruyordu. Durumu fark edince Sandıklı Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdim. Sağ olsunlar onlar da kısa sürede buraya gelerek kediyi aşağıya indirdi. Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

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