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Son dakika haberleri | ADANA Hamile kadına doğum yaptıran polis memuru O an şoka girdim, Allah yardım etti

Son dakika haberleri... Hamile kadına doğum yaptıran polis memuru: O an şoka girdim, Allah yardım ettiADANA'da 19 Ağustos'ta doğum için hastaneye giderken polis uygulama noktasına gelerek yardım isteyen Hüsne Aslan'a doğum yaptıran 2 çocuk annesi 20 yıllık polis memuru Demet Çubukçu (42), ilk yardım bilgisi almadığı...

22.08.2020 12:43 | Son Güncelleme: 22.08.2020 12:50

Hamile kadına doğum yaptıran polis memuru: O an şoka girdim, Allah yardım etti

ADANA'da 19 Ağustos'ta doğum için hastaneye giderken polis uygulama noktasına gelerek yardım isteyen Hüsne Aslan'a doğum yaptıran 2 çocuk annesi 20 yıllık polis memuru Demet Çubukçu (42), ilk yardım bilgisi almadığı için ilk başta tereddüt ettiğini belirterek, "O an şoka girdim ancak Allah yardım etti" dedi.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi'nde 19 Ağustos'ta hastane yolundaki Hüsne Aslan'ın, doğum sancısı başladı. Cebrail Aslan, eşine yardım istemek için polis uygulama noktasında aracını durdurarak görevlilerden yardım istedi. Bu sırada polis memuru Demet Çubukçu, Hüsne Aslan'a yardım etmek için araca koştu. Ekipler, durumu 112 Acil ekiplerine bildirdi ancak Hüsne Aslan'ın doğum süreci başladı. Bunun üzerine polis memuru Demet Çubukçu, Hüsne Aslan'a doğumda yardım ederek, yanında kaldı. Polis memuru Demet Çubukçu'nun kollarına doğan kız bebeğini gören anne Aslan, mutluluktan gözyaşı döktü. Olay yerine gelen sağlık görevlileri de bebeğin kordon bağını keserek kuvöze koydu. Anne ile bebeği, ambulansla Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'ne götürüldü. Aslan ailesinin, kız bebeklerine doğumu yaptıran polis memuru Demet Çubukçu'nun ismini verdikleri öğrenildi.

ADINI VERDİLER

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen anne Hüsne Aslan, kendisine doğum yaptıran polis memuru Demet Çubukçu ile yine aynı kontrol noktasında buluştu. Polis memuru Çubukçu, isminin verildiği Demet bebeği bir kez daha kucağına almanın sevincini yaşadı. Aslan ailesi, polis memuru Çubukçu'ya ve uygulama noktasındaki ekiplere tatlı ikram etti. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de anne Hüsne Aslan'a çiçek verdi.

ALLAH YARDIM ETTİ

Olayın ardından konuşan polis memuru Demet Çubukçu, isminin verildiği bebeği sürekli ziyaret edeceğini söyledi. Daha önce ilk yardım eğitimi almadığını ve araç içinde doğum yapmak üzere olan anneyi görünce şoka girdiğini anlatan Çubukcu, "Güzel bir duygu. Bir polis olarak, bir anne olarak ve bir kadın olarak duygularımı tarif edemiyorum. Gurur verici bir olay. İlk yardım istediklerinde bir polis olarak yardım etmem mümkün değildi ancak onlar hastaye gitmenin artık çok geç olacağını söyledi. Baktık ki bebek dünyaya gelmek istiyor, şartlar da bizi onu dünyaya getirmeye yöneltti. İlk yardım eğitimim yok ama o müdahaleyi o an yapmam gerekiyordu. Mecbur kaldım. Sadece doğaçlama oldu, Allah yardım etti. Bebeği kucağıma aldığım an en enfes duyguydu, bende kalan en iyi yanı o oldu. Bebeğin adını Demet koydular, önceki gün kontrol noktasına da geldiler, ben de sık sık gidip ziyaret edeceğim. Sonuçta ortada 2 can vardı, onları öyle bırakamazdım. Sağlıklı bir doğum oldu son derece mutluyum" dedi.

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Son dakika haberleri | ADANA Hamile kadına doğum yaptıran polis memuru O an şoka girdim, Allah yardım etti

Kaynak: DHA

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