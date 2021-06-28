Son dakika haberleri... Adana'da uyuşturucu operasyonuna 11 tutuklama
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Son dakika haberleri... Adana'da uyuşturucu operasyonuna 11 tutuklama

Son dakika haberleri... Adana'da uyuşturucu operasyonuna 11 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Adana'da bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 18 kişiden 11'i tutuklandı.

Adana'da bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 18 kişiden 11'i tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kent genelinde 21-27 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonlarda, 114 adrese baskın yapıldı. Operasyonda 145 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ise 2 kilo 70 gram bonzai, 1063 uyuşturucu hap, 243 gram metamfetamin, 82 gram eroin, 67 gram esrar, 56 kök Hint keneviri, 1 gram kokain, ruhsatsız 4 tabanca, 2 tüfek, uyuşturucu satışından sağlandığı değerlendirilen 2 bin 805 TL ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 116'sı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 18'i tutuklandı, 11'i ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Son dakika haberleri... Adana'da uyuşturucu operasyonuna 11 tutuklama
Son dakika haberleri... Adana'da uyuşturucu operasyonuna 11 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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