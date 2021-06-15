Son dakika haberleri: Adana'da pompalı tüfekle ateş açıp kaçan zanlı 2 kişiyi yaraladı
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Son dakika haberleri: Adana'da pompalı tüfekle ateş açıp kaçan zanlı 2 kişiyi yaraladı

Son dakika haberleri: Adana'da pompalı tüfekle ateş açıp kaçan zanlı 2 kişiyi yaraladı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde pompalı tüfekle ateş açıp kaçan zanlı 2 kişiyi yaraladı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde pompalı tüfekle ateş açıp kaçan zanlı 2 kişiyi yaraladı.

Şakirpaşa Mahallesi'nde, E.C. bilinmeyen nedenle B.Y'ye pompalı tüfekle ateş açıp kaçtı.

Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği B.Y. ile o sırada evinin balkonunda bulunan E.D. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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