Son dakika haberleri | Adana'da orman yangını
Son dakika haberlerine göre Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Çukurova'ya bağlı Salbaş Mahallesi'nde ormanlık alanda öğleden sonra yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale başlattı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Feke ilçesine bağlı Akoluk Mahallesi'nde çıkan orman yangınının ise kontrol altına alındığı bildirildi. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı