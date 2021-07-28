Son dakika haberleri | Adana'da orman yangını
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Son dakika haberleri | Adana'da orman yangını

Son dakika haberleri | Adana'da orman yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Çukurova'ya bağlı Salbaş Mahallesi'nde ormanlık alanda öğleden sonra yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale başlattı. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Feke ilçesine bağlı Akoluk Mahallesi'nde çıkan orman yangınının ise kontrol altına alındığı bildirildi. - ADANA

Son dakika haberleri | Adana'da orman yangını
Son dakika haberleri | Adana'da orman yangını
Son dakika haberleri | Adana'da orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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