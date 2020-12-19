Son dakika haberleri: Adana'da kuyu çöktü, toprak altında kalan 2 işçiden 1'i öldü (3)
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Son dakika haberleri: Adana'da kuyu çöktü, toprak altında kalan 2 işçiden 1'i öldü (3)

19.12.2020 23:53 | Son Güncelleme: 19.12.2020 23:58
Son dakika haberleri: Adana'da kuyu çöktü, toprak altında kalan 2 işçiden 1'i öldü (3)

Son dakika haber... CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIAdana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde su kuyusu açma çalışması sırasında yaşanan toprak kaymasında kuyuya düşerek toprak altında kalan işçilerden Mehmet Yalın'ın yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kurtarılmasının ardından ekiplerin 7 saatlik çalışmaları...

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde su kuyusu açma çalışması sırasında yaşanan toprak kaymasında kuyuya düşerek toprak altında kalan işçilerden Mehmet Yalın'ın yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kurtarılmasının ardından ekiplerin 7 saatlik çalışmaları sonucu göçük altında kalan Mehmet Köstekçi'nin cesedine ulaşıldı. Mehmet Köstekçi'nin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Morguna kaldırıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf KANTARLI

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