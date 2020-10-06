Kafa kafaya çarpışan iki otomobil hurdaya döndü! Feci kazada 3 can gitti

Adana'da İmamoğlu-Aladağ yolu Sevinçli mevkiinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Adana'da, öğleden sonra İmamoğlu- Aladağ yolu Sevinçli mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 R 9625 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen başka bir otomobil kafa kafaya çarpıştı.

İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde ismi öğrenilemeyen 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan biri, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı kadının ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur SELÇİK