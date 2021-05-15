Son dakika haberleri... Hayatını kaybeden Filistinliler için Hatay'da gıyabi cenaze namazı kılındı
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Son dakika haberleri... Hayatını kaybeden Filistinliler için Hatay'da gıyabi cenaze namazı kılındı

Son dakika haberleri... Hayatını kaybeden Filistinliler için Hatay'da gıyabi cenaze namazı kılındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Hatay'da İsrail'in Mescidi Aksa ve Doğu Kudüs'e saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Hatay'da İsrail'in Mescidi Aksa ve Doğu Kudüs'e saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Antakya Ulu Cami'de, cuma namazı sonrasında cami avlusunda toplanan vatandaşlar, hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Hatay Eğitime Destek Platformu üyeleri ve vatandaşlar namazın ardından camiden ayrıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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