Son dakika! Büfe işletmecesini iş yerinde tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı
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Son dakika! Büfe işletmecesini iş yerinde tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

19.12.2020 09:47 | Son Güncelleme: 19.12.2020 10:06

Son dakika haber: Adana'da, büfe işletmecisini iş yerinde tabancayla ateş ederek yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Adana'da, büfe işletmecisini iş yerinde tabancayla ateş ederek yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde büfe işleten Cemil Yenigün, 22 Ekim'de iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra bölgede yaptığı çalışmada, şüphelinin M.Y. (21) olduğunu belirledi.

Daha önce de Dumlupınar Mahallesi'nde Serdar Pat'ın yaralanmasıyla ilgili aranması bulunduğu belirlenen zanlı, evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Son dakika! Büfe işletmecesini iş yerinde tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı
Son dakika! Büfe işletmecesini iş yerinde tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı
Son dakika! Büfe işletmecesini iş yerinde tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı
Son dakika! Büfe işletmecesini iş yerinde tabancayla yaralayan zanlı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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