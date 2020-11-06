Son dakika haberleri: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, koronavirüse yakalandı
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Son dakika haberleri: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, koronavirüse yakalandı

06.11.2020 16:55 | Son Güncelleme: 06.11.2020 17:00
Son dakika haberleri: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, koronavirüse yakalandı

Son dakika haberler... ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar koronavirüse yakalandı.

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar koronavirüse yakalandı. Karaların koronavirüs testinin pozitif çıktığını CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ayhan Barut, Başkan Zeydan Karalar'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Barut, paylaşımında, "Başkanımızın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Sağlık durumu iyi olan başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşup aramıza dönmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.


Son dakika haberleri: Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar, koronavirüse yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nuri PİR

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