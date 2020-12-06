Son dakika haberleri! ABD'nin California eyaletinin güney bölgelerine Kovid-19 kısıtlaması getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! ABD'nin California eyaletinin güney bölgelerine Kovid-19 kısıtlaması getirildi

06.12.2020 21:51 | Son Güncelleme: 06.12.2020 21:54
Son dakika haberleri! ABD'nin California eyaletinin güney bölgelerine Kovid-19 kısıtlaması getirildi

Bir son dakika haberine göre ABD'de California eyaletinin San Jaoquin ve Güney California bölgelerinde, yükselen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları dolayısıyla bu akşamdan itibaren "evde kal" talimatı yayımlandı.

ABD'de California eyaletinin San Jaoquin ve Güney California bölgelerinde, yükselen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları dolayısıyla bu akşamdan itibaren "evde kal" talimatı yayımlandı.

Los Angeles ve San Diego kentlerinin de olduğu bölgede gece yarısı yürürlüğe girecek olan talimattan 27 milyon kişi etkilenecek.

Bu adım San Francisco Körfezindeki 5 yerleşim yerine uygulanan "evde kal" talimatının ardından geldi.

Talimata göre, restoranlar, eğlence mekanları, berber dükkanları, sinemalar, çocuk parkları ve iç mekanda düzenlenen tüm eğlence aktiviteleri yasaklandı.

Ayrıca, seyahatler de izne tabi olacak, okullar ve alt yapı kurumları açık kalacak.

Eyaletteki evde kal talimatı en az 3 hafta yürürlükte olacak ve sürenin sonunda eyaletin yoğun bakım boş yatak kapasitesi yüzde 15'e ulaşana kadar kısıtlama devam edecek.

California Valisi Gavin Newsom, yoğun bakım boş yatak oranının Güney California'da yüzde 12,5'e San Jaoquin bölgesinde ise yüzde 8'e düştüğünü açıklamıştı.

Eyalet verilerine göre, sadece cumartesi günü 25 binden fazla yeni vaka tespit edilirken, 10 bin 200 kişinin tedavisi hastanede devam ediyor.

California'da son haftalarda vakalar hızla artmaya başlarken, Kovid-19'a ilişkin dünyadaki verileri derleyen Worldmeters sitesine göre şu anda eyaletteki toplam vaka sayısı 1 milyon 340 bin 716'ya ulaşmış durumda.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

İlgili Haberler

Son dakika haberi | Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika haberi | Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Son dakika haber: Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması
Son dakika haber: Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması
Son Dakika | Drone - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması
Son Dakika | Drone - Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Yaşar Güler Donald Trump Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Başak Dizer Tamer Karadağlı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Samatta Okan Buruk Sinan Gümüş Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Bakan Aydın Aralık Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! ABD'nin California eyaletinin güney bölgelerine Kovid-19 kısıtlaması getirildi - California
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.12.2020 21:57:35. #1.14#
title