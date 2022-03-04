ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Türkiye'de - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Türkiye'de

İhlas Haber Ajansı, Ferhat Yasak - Genel
 - Güncelleme:

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Türkiye'de ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşı görüşmek üzere Türkiye'ye geldi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Türkiye'de

İSTANBUL - ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşı görüşmek üzere Türkiye'ye geldi.

Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşı görüşmek üzere 4-11 Mart tarihleri arasında Türkiye, İspanya, Fas, Cezayir ve Mısır'da temaslarda bulunacak ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'in ilk durağı İstanbul oldu. Tarifeli uçakla Washington'dan saat 16.00'da İstanbul Havalimanı'na gelen Sherman, pasaport kontrolünün ardından yurda giriş yaptığı sırada konsolosluk görevlileri tarafından karşılandı. ABD'li Bakan Yardımcısı daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere konsolosluğa ait araçlarla havalimanından ayrıldı. Türkiye ziyareti kapsamına İstanbul ve Ankara'da resmi temaslarda bulunacak olan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman daha sonra, İspanya, Fas, Cezayir ve Mısır'ı da gidecek.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Türkiye'de

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Türkiye'de

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman Türkiye'de

İhlas Haber Ajansı / Ferhat Yasak - Genel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Wendy Sherman, Türkiye, Rusya, Genel, Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title