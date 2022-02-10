Son dakika haberleri: ABD'de kurtarma tatbikatı gerçek operasyona dönüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: ABD'de kurtarma tatbikatı gerçek operasyona dönüştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri: ABD'de kurtarma tatbikatı gerçek operasyona dönüştü

Gelen son dakika haberine göre ABD'nin Missouri eyaletinde tatbikat yapan itfaiye ekibi, buz tutan göle düşen 2 gencin yardımına koşarak kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

ABD'nin Missouri eyaletinde tatbikat yapan itfaiye ekibi, buz tutan göle düşen 2 gencin yardımına koşarak kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

ABD'nin Missouri eyaletinde 2 genç, donan Creve Coeur Gölü'nün üzerinde koştuğu sırada buz çatladı. Göle düşerek donma tehlikesi yaşayan gençlerin imdadına ise bölgede tatbikat yapan itfaiye ekibi yetişti. İtfaiye ekibi, 300 metre ileride suya düşen gençleri fark ederek kurtarma operasyonu başlattı. Ekipmanlarıyla birlikte bölgeye ulaşan ekip, dakikalar içinde gençleri kurtarmayı başardı. O anlar havadan saniye saniye kaydedildi.

Tatbikatta görevli Steve Rinehart, "Eğitim modundan kurtarma moduna geçtik" dedi.

İtfaiyeci ve sağlık görevlisi David Herman ise, "Çok zamanımız yoktu. Oraya vardığımızda zaten tutunma kabiliyetlerini yitiriyorlardı, hiçbir şeye tutunamıyorlardı" diye konuştu. - MİSSOURİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Tam Gemi Şok Denemeleri, Missouri, Tatbikat, İtfaiye, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title