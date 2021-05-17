Son dakika haberleri | ABD'de Filistin'e destek veren Okul Yönetim Kurulu üyesine ölüm tehditleri

Son dakika gündem haberi... ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Fairfax bölgesindeki Okul Yönetim Kurulundaki tek Müslüman üye olan Ebrar Omeish, Fairfax Cumhuriyetçi Parti Başkanı Steve Knotts'un kendisini "İsrail nefretçisi" ilan etmesi sonucu ölüm tehditleri almaya başladı.

ABD'nin Virginia eyaletine bağlı Fairfax bölgesindeki Okul Yönetim Kurulundaki tek Müslüman üye olan Ebrar Omeish, Fairfax Cumhuriyetçi Parti Başkanı Steve Knotts'un kendisini "İsrail nefretçisi" ilan etmesi sonucu ölüm tehditleri almaya başladı.

ABD merkezli "MoveOn" adlı platform üzerinden, "Ebrar Omeish bir ırk eşitçiliği şampiyonudur, ona atılan iftiralara son verin" başlıklı bir imza kampanyası başlatıldı.

Kampanya metninde Omeish'in sosyal medya platformu üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Filistin'de son günlerde yaşananlara ilişkin, "Şu anda İsrail Filistinlileri öldürürken ve kutsal topraklara saygısızlık yaparken bayramı kutlamak kalbimi acıtıyor. Apartheid ve sömürgecilik dün olduğu gibi bugün de yanlıştır." ifadelerini kullandığına işaret edildi.

Aynı paylaşımda Omerish'in Yahudi liderlerle diyaloğun da önemine işaret ettiğinin aktarıldığı metinde, "Savaş herkes için korkunçtur. Acıları duyuyorum. Her biri için buradayım. Tüm inançlar kutsal topraklarda barışı hak ediyor. Adaleti sağlamak ve insanlık onuruna yakışanı yapmak aciliyet arz ediyor. Yahudi liderler ile diyaloğu sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerine yer verdiği aktarıldı.

Omerish'in bu paylaşımının ardından Knotts'un, Omeish'i istifaya çağırdığı ve bu paylaşımından dolayı Omeish'i "İsrail nefretçisi olmakla" suçladığı vurgulandı.

Metinde, Omeish'in şu anda saldırılara ve ölüm tehditlerine maruz kaldığına işaret edilerek, Fairfax Okul Yönetim Kuruluna Omeish'e sahip çıkma çağrısında bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan