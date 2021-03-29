Son dakika haberleri! ABD Başkanı Biden'dan Myanmar'da sivillerin öldürülmesine sert tepki
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Son dakika haberleri! ABD Başkanı Biden'dan Myanmar'da sivillerin öldürülmesine sert tepki

Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! ABD Başkanı Biden'dan Myanmar'da sivillerin öldürülmesine sert tepki

Son dakika haber: ABD Başkanı Joe Biden, Myanmar'da darbe karşıtı göstericilerin güvenlik güçlerince öldürülmesine "Çok korkunç ve şok edici." ifadeleriyle tepki göstererek, darbecilere yönelik yeni yaptırımlar üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

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ABD Başkanı Joe Biden, Myanmar'da darbe karşıtı göstericilerin güvenlik güçlerince öldürülmesine "Çok korkunç ve şok edici." ifadeleriyle tepki göstererek, darbecilere yönelik yeni yaptırımlar üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Biden, hafta sonu tatilini geçirdiği Delaware'den başkent Washington'a dönerken basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Biden, kendisine ulaşan raporlara göre çok sayıda kişinin öldürüldüğü kaydedilen Myanmar'daki son durumla ilgili, "Çok korkunç ve şok edici. Çok sayıda insanın öldürüldüğü bildirildi. Tamamen gereksiz bir durum." ifadelerini kullandı.

Biden, Myanmar'da darbecilere yönelik yeni yaptırımlar üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Çin ile İran arasındaki artan iş birliğinden endişeli olup olmadığı da sorulan Biden, bu ortaklıktan uzun yıllardır endişe duyduklarını belirtti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 400'ün üzerinde gösterici hayatını kaybetti. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Son olarak cumartesi günü güvenlik güçlerinin darbe karşıtı silahsız göstericilerin üzerine ateş açması sonucu 114 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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