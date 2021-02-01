Son dakika haberleri! 900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi
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Son dakika haberleri! 900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi

01.02.2021 20:15 | Son Güncelleme: 01.02.2021 20:19
Son dakika haberleri! 900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi

Son dakika haber... KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde oğlu için doğum günü partisi düzenlediği sırada yakalanan hakkında kesinleşmiş 31 yıl hapis cezası bulunan O.K., polislere kendisini serbest bırakmaları için 500 bin TL para ve 400 bin TL değerinde tekne teklif etti.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde oğlu için doğum günü partisi düzenlediği sırada yakalanan hakkında kesinleşmiş 31 yıl hapis cezası bulunan O.K., polislere kendisini serbest bırakmaları için 500 bin TL para ve 400 bin TL değerinde tekne teklif etti. 900 bin liralık rüşveti geri çeviren 3 polis memuruna teşekkür belgesi ve hediyeler verildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendisini S.A.K. olarak tanıtan, 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama' suçlarından 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K.'nın Bayramoğlu Mahallesi'nde bir villada olduğu bilgisine ulaştı. Villaya baskın yapan polis, O.K.'yı, oğlunun doğum gününü müzik eşliğinde kutladığı sırada yakaladı. Operasyona gelen polislere kendisini serbest bırakmaları karşılığında rüşvet olarak 500 bin TL nakit para ve 400 bin TL değerinde yat teklif eden O.K., gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Bugün, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, rüşveti geri çeviren 3 polis memuruna teşekkür belgesi ve hediyeler verdi. Tipioğlu, istenen ve beklenen polislik anlayışıyla görev yapıyor olmanın ne kadar önemli olduğu vurgulayarak, polis memurlarını tebrik etti.


Son dakika haberleri! 900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi
Son dakika haberleri! 900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi
Son dakika haberleri! 900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi
Son dakika haberleri! 900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi
Son dakika haberleri! 900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi
Son dakika haberleri! 900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi
Son dakika haberleri! 900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi
Son dakika haberleri! 900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi
Son dakika haberleri! 900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut ÇATAK

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