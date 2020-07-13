Son dakika haberleri! 72 yıllık mezarda define aradılar Son dakika haberlerine göre Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde vefatının ardından 1948 yılında toprağa verilen bir vatandaşın cenazesinde define kazısı yapıldığı iddia edildi.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde vefatının ardından 1948 yılında toprağa verilen bir vatandaşın cenazesinde define kazısı yapıldığı iddia edildi. Yaklaşık 1,5 metre kazılan mezar görenleri dehşete düşürürken, mahalle muhtarı Ünal Arslan, "Altın bahanesiyle yaptıkları utanmazlığa bakın. Hiç mi vicdanları sızlamadı?" diyerek tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, 72 yıl önce Ahmetpaşa Mahallesi mezarlığına cenazesi defnedilen Yusuf B'nin, mezarını yaklaşık 1,5 metre kazılmış vaziyette görenler şoke oldu. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, kazı yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

Muhtar: 'Şaşkınlık içerisindeyiz'

Define hayaliyle kazı yapılmış olabileceğini savunan Ahmetpaşa Mahallesi Muhtarı Ünal Arslan, "Kimliği belirsiz kişiler tarafından burasının kazılması hiç hoş değil. Tam anlamıyla şaşkınlık içerisindeyiz. Gerekçeleri nedir bilemiyoruz ama aklımıza ilk gelen define arayışı olduğunu düşünüyoruz. Zamanında mezara konulacak, gömülecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Kazarken hiç mi vicdanları sızlamadı? Keşke olmasaydı ama insanlar neyin derdindeler, ne yapmak istiyorlar bilmiyoruz. Görünen o ki burada kalpazanlık işi var. Tabi bu benim görüşüm. Jandarmamız da olayla ilgili araştırmasını yapıyor" dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA