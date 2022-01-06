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Son dakika haberleri... 7 kişinin ölümüne neden olup, 1132 gün sonra tutuklanan sürücüye 12 yıl hapis (2)

Son dakika haberleri... 7 kişinin ölümüne neden olup, 1132 gün sonra tutuklanan sürücüye 12 yıl hapis (2)
Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre 'KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ'Kayseri'de aynı aileden 7 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Özdemir'e (49) verilen karara tepki gösteren Üzüm ailesinin avukatı Seyit Halil Yüzgeç, "Olayın oluş şekli ve ailenin feryatları ortada.

KAYSERİ (DHA) - 'KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ'

Kayseri'de aynı aileden 7 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Özdemir'e (49) verilen karara tepki gösteren Üzüm ailesinin avukatı Seyit Halil Yüzgeç, "Olayın oluş şekli ve ailenin feryatları ortada. Bir kaza ve kazadan sonra gecenin karanlığında 7 kişinin ölümüne neden olup, aracınızı bir evin bodrumunda saklıyorsunuz. Aynı gece Gürcistan'a kaçıyorsunuz. Interpol üzerinden arama ve yakalama kararı ile yakalanıyorsunuz. Bilinçli taksir olayı var. Neredeyse kasta yakın bir olay var. Bir ailenin yok olmasına neden olmuş bir kaza. Ben de babasını trafik kazasında kaybeden bir avukatım. Onların durumunu çok iyi anlayabiliyorum. Vicdanların tatmin edilmediği tüm yargı kararlarının değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Neredeyse bilinçli taksirle gerçekleşmiş bir kaza var. 7 kişinin ölümünü 12 yıla sığdıran bir karar verirseniz, bu vicdanları sızlatır. Safiye teyzemiz bu olay sonrası kanser hastalığına yakalandı. Şimdi ona bu kararı nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Duruşmadaki yakınları tepki gösterdi. Karara itiraz edeceğiz" diye konuştu.


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Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Son Dakika Haberleri

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