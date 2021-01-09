7 aydır aranan genç kızın cansız bedeni, ağaca asılı bir halde bulundu

Antalya'da 7 aydır kayıp olan Kazakistan uyruklu genç kızın cansız bedeni, ağaçta asılı halde bulundu. Genç kızın intihar ettiği üzerinde durulurken teşhis için morga gelen annesi "İnşallah kızım değildir" diye dua ederek içeriye girdi. Kızının cansız bedenini teşhis eden anne, çıkışta gözyaşlarına boğuldu.

8 Mayıs tarihinde Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, annesi Saltanat Orynbayeva ve kardeşleriyle birlikte yaşayan Arailym Orynbayeva, annesiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine genç kız, evden çıktıktan sonra cep telefonunu kapattı.

EN SON ORMANLIK ALANA GİDERKEN GÖRÜLDÜ

Son olarak Sarısu bölgesindeki ormanlık alana doğru giderken görülen Orynbayeva'dan bir daha haber alınamadı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aramayı bırakmadı. AKUT ve beraberinde AFAD ile ormanda uzun süre arama yapan ekipler bir sonuç alamadı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Genç kızın son olarak gittiği yerleri cep telefonu sinyallerinden belirleyen polis, bu sabah saatlerinde yine Sarısu bölgesi Anltınyaka Yolu üzerindeki ormanlık alanda arama çalışması başlattı. AFAD ekiplerinin dahil olduğu arama çalışmalarına Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Ormanlık alanda arama yapan polis, Arailym Orynbayeva'nın cansız bedenini bir ağaçta asılı buldu.

"İNŞALLAH KIZIM DEĞİLDİR" DEDİ

Genç kızın intihar ettiği üzerinde durulurken, cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet bürosu ekipleri, annesi Saltanat Orynbayeva'yı teşhis için morga çağırdı. Kısa sürede Adli Tıp Kurumu morgunun önüne gelen Orynbayeva, içeriye girmeden önce "İnşallah kızım değildir" diye dua etti. Kızının cansız bedenini teşhis eden Kazak anne, gözyaşları içerisinde dışarıya çıktı. Saltanat Orynbayeva'yı yanındaki arkadaşı sakinleştirmeye çalıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI