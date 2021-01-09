7 aydır aranan genç kızın cansız bedeni, ağaca asılı bir halde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

7 aydır aranan genç kızın cansız bedeni, ağaca asılı bir halde bulundu

09.01.2021 16:07 | Son Güncelleme: 09.01.2021 16:51

Antalya'da 7 aydır kayıp olan Kazakistan uyruklu genç kızın cansız bedeni, ağaçta asılı halde bulundu. Genç kızın intihar ettiği üzerinde durulurken teşhis için morga gelen annesi "İnşallah kızım değildir" diye dua ederek içeriye girdi. Kızının cansız bedenini teşhis eden anne, çıkışta gözyaşlarına boğuldu.

8 Mayıs tarihinde Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, annesi Saltanat Orynbayeva ve kardeşleriyle birlikte yaşayan Arailym Orynbayeva, annesiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine genç kız, evden çıktıktan sonra cep telefonunu kapattı.

EN SON ORMANLIK ALANA GİDERKEN GÖRÜLDÜ

Son olarak Sarısu bölgesindeki ormanlık alana doğru giderken görülen Orynbayeva'dan bir daha haber alınamadı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aramayı bırakmadı. AKUT ve beraberinde AFAD ile ormanda uzun süre arama yapan ekipler bir sonuç alamadı.

7 aydır aranan genç kızın cansız bedeni, ağaca asılı bir halde bulundu

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Genç kızın son olarak gittiği yerleri cep telefonu sinyallerinden belirleyen polis, bu sabah saatlerinde yine Sarısu bölgesi Anltınyaka Yolu üzerindeki ormanlık alanda arama çalışması başlattı. AFAD ekiplerinin dahil olduğu arama çalışmalarına Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Ormanlık alanda arama yapan polis, Arailym Orynbayeva'nın cansız bedenini bir ağaçta asılı buldu.

"İNŞALLAH KIZIM DEĞİLDİR" DEDİ

Genç kızın intihar ettiği üzerinde durulurken, cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Cinayet bürosu ekipleri, annesi Saltanat Orynbayeva'yı teşhis için morga çağırdı. Kısa sürede Adli Tıp Kurumu morgunun önüne gelen Orynbayeva, içeriye girmeden önce "İnşallah kızım değildir" diye dua etti. Kızının cansız bedenini teşhis eden Kazak anne, gözyaşları içerisinde dışarıya çıktı. Saltanat Orynbayeva'yı yanındaki arkadaşı sakinleştirmeye çalıştı.

7 aydır aranan genç kızın cansız bedeni, ağaca asılı bir halde bulundu
7 aydır aranan genç kızın cansız bedeni, ağaca asılı bir halde bulundu
7 aydır aranan genç kızın cansız bedeni, ağaca asılı bir halde bulundu
7 aydır aranan genç kızın cansız bedeni, ağaca asılı bir halde bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

Haber Yorumları (3)
ŞUNA BAK: İnsanlar kayob kişileri için devletten meden umacaklarına müge anlıdan medet umar hale gelmiş Allah rahmet eylesin
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MBG: sakın intihar demeyin yemezler. yabancı uyruklu bi kadın ölmüşse yüzde 99 bizim ayılar tecavüz edip öldürmüştür. milletimizi gayet iyi tanıyoruz. hepimiz birbirimizi biliriz. uluslararası kamoyuna rezil olmamak için intihar deyin geçin tabi tabi. . . .
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
TRBZN: aynen hocam
Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Ziya Selçuk Murat Kurum Fahrettin Koca Alparslan Türkeş
Magazin Kanye West Prens Harry İrem Derici Demet Özdemir
Spor Can Bartu Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Sofiane Feghouli Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Erkek Kocaeli Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 7 aydır aranan genç kızın cansız bedeni, ağaca asılı bir halde bulundu - Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.1.2021 17:13:19. #1.15#
title