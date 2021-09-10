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Son dakika haberleri: 5'inci kattaki balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: 5'inci kattaki balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre İzmir'in Karşıyaka ilçesinde beşinci kattaki evinin balkonundan düşen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde beşinci kattaki evinin balkonundan düşen kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay 8 Eylül günü öğle saatlerinde ilçeye bağlı Tersane Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre beşinci kattaki evinin balkonuna çıkan Fatma Göçmen Kaya (33), dengesini kaybederek beton zemine düştü. Kaya'yı yerde yatarken gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kaya, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen, bugün hayatını kaybetti.

Fatma Göçmen Kaya'nın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adil Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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