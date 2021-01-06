Son dakika haberleri | 4'üncü kattan düşen talihsiz kadın hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberleri | 4'üncü kattan düşen talihsiz kadın hayatını kaybetti

06.01.2021 02:29 | Son Güncelleme: 06.01.2021 02:33
Son dakika haberleri | 4'üncü kattan düşen talihsiz kadın hayatını kaybetti

Son dakika haber: İZMİR'in Buca ilçesinde, 4'üncü kattaki evinin balkonunda dengesini kaybederek beton zemine düşen Selma E.(36), ağır yaralandı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, 4'üncü kattaki evinin balkonunda dengesini kaybederek beton zemine düşen Selma E.(36), ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi Selma E., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Yaylacık Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. İki çocuk annesi Selma E., iddiaya göre dengesini kaybederek 4'üncü kattaki evinin balkonundan beton zemine düştü. Talihsiz kadını gören çevredeki vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Selma E.'yi ambulansa alarak Buca  Seyfi Demirsoy Kadın Doğum Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan talihsiz kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Selma E.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı.Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Selma E.'nin balkondan düştüğü sırada, iki çocuğunun evde ileri sürüldü. 

 


Son dakika haberleri | 4'üncü kattan düşen talihsiz kadın hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | 4'üncü kattan düşen talihsiz kadın hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | 4'üncü kattan düşen talihsiz kadın hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | 4'üncü kattan düşen talihsiz kadın hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | 4'üncü kattan düşen talihsiz kadın hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | 4'üncü kattan düşen talihsiz kadın hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | 4'üncü kattan düşen talihsiz kadın hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | 4'üncü kattan düşen talihsiz kadın hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | 4'üncü kattan düşen talihsiz kadın hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | 4'üncü kattan düşen talihsiz kadın hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Yaşar Güler Ziya Selçuk Donald Trump Mustafa Şentop
Magazin Seda Sayan Prens Harry Hülya Avşar Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Güven Yalçın Fırat Aydınus Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kız Ocak Türk Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | 4'üncü kattan düşen talihsiz kadın hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 02:36:41. #1.14#
title