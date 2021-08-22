Son dakika haberleri! 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar kabri başında anıldı
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Son dakika haberleri! 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar kabri başında anıldı

Son dakika haberleri! 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar kabri başında anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, vefatının 35'inci yılında mezarı başında anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, vefatının 35'inci yılında mezarı başında anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Mahmut Celal Bayar, vefatının 35'inci yıl dönümünde Gemlik'in Umurbey Mahallesi'nde bulunan anıt mezarı başında anıldı. Programa Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı da iştirak etti. Program, Cumhurbaşkanlığı çelenginin Celal Bayar anıtına sunulması ile başladı. Devamında Bayar ailesine taziyeler sunuldu. Çelenk sunma programının ardından da, anıtın yan tarafında bulunan Celal Bayar müze ve kütüphanesi ziyaret edildi.

Program, korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleşirken, anma programına Bursa Valisi Yakup Canpolat, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan, Cumhuriyet Başsavcısı Hilal Bozdağ ile çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. - BURSA

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Son dakika haberleri! 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar kabri başında anıldı
Son dakika haberleri! 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar kabri başında anıldı
Son dakika haberleri! 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar kabri başında anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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