3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu
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3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu

23.11.2020 14:49 | Son Güncelleme: 23.11.2020 15:51

Gaziantep'te 3 çocuk annesi kadının cansız bedeni evinin banyosunda asılı halde bulundu. Olayın cinayet mi intihar mı olduğu araştırılıyor.

Gaziantep'te yaşayan Gülten Yiğit, evinin banyosunda çamaşır ipiyle asılı halde eşi tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaptığı muayene sonucu Yiğit'in hayatını kaybettiğini belirledi.

CEBİNDEN 2 BİN 600 TL ÇIKTI

Olay yerinde yapılan ilk incelemede Yiğit'in cebinde 2 bin 600 lira para bulundu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken Yiğit'in cenazesi otopsi için kaldırıldığı Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak memleketi Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Yukarı Göklü Kırsal Mahallesinde bulunan aile mezarlığında defnedildi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE ORTAYA ÇIKACAK

3 çocuk annesi genç kadının kesin ölüm nedeni ise adli tıp kurumunda yapılan otopsi sonrası ortaya çıkması bekleniyor.

3 çocuk annesi kadının sır ölümü! Cebindeki 2 bin 600 TL ile banyoda asılı halde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL

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