Duriye'nin katili, hırsızlık için eve giren eşinin kuzeni çıktı

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde evde yaralı bulunup kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Duriye Taşdelen'in (24), eşi Emrah Taşdelen (26) ile telefonda konuşurken hırsızlık amacıyla içeri giren Nihat Kara (26) tarafından öldürüldüğü belirlendi. Emrah Taşdelen'in kuzeni olan Nihat Kara, gözaltına alındı.

Şarkışla ilçesi Yukarı Mahalle'de oturan 2 çocuk annesi Duriye Taşdelen, dün saat 22.00 sıralarında İzmir'de çalışan eşi Emrah Taşdelen ile telefonda görüntülü konuşurken evin kapısının zorlandığını belirterek çığlık attı. Büyük şok yaşayan Emrah Taşdelen, ilçedeki yakınlarını arayıp, durumu anlattı. Eve giden yakınları, Duriye Taşdelen'i yaralı buldu. Daşdelen, çağırılan ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğsünden defalarca bıçaklandığı belirlenen Duriye Taşdelen, kurtarılamadı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde otopsi işlemleri yapılan Duriye Taşdelen, Altınyayla ilçesinde toprağa verilecek.