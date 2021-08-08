Son dakika haberleri! 18 yaşındaki genç kız, cinsel taciz iddiası ile yaşamına son verdi
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Son dakika haberleri! 18 yaşındaki genç kız, cinsel taciz iddiası ile yaşamına son verdi

Son dakika haberleri! 18 yaşındaki genç kız, cinsel taciz iddiası ile yaşamına son verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Başkent'te yaşayan 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, annesine gönderdiği mesajın ardından yaşamına son verdi.

Başkent'te yaşayan 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, annesine gönderdiği mesajın ardından yaşamına son verdi. Genç kızın yaşamına son vermeden bir gün önce, kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını iddia ettiği 2 kişi hakkında karakolda suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Olay, 7 Ağustos Cumartesi günü saat 01.00 sıralarında Ankara'nın Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Burada bir süredir ablasıyla birlikte yaşayan 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan, 15'inci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. Sitede yaşayanların duyulan gürültü sonrasında komşularının araması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede Eda Nur'un vefat ettiği öğrenildi. Daha sonra 18 yaşındaki Eda Nur'un cansız bedeni olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Eda Nur'un ölmeden önce suç duyurunda bulunduğu şüphelilerden Mehmet A.'nın yakalanıp serbest bırakıldığı, Yusuf. G.'nin ise hala arandığı öğrenildi. 18 yaşındaki Eda Nur, hayatına son vermeden önce annesine yazdığı mesajda, "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen. Ben katlanamıyorum, dimdik duramıyorum siz durun" ifadeleri yer aldı. Öte yandan sosyal medya üzerinden Eda Nur Kaplan için birçok mesaj paylaşıldı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürerken, Eda Nur Kaplan bugün Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. - ANKARA

Son dakika haberleri! 18 yaşındaki genç kız, cinsel taciz iddiası ile yaşamına son verdi
Son dakika haberleri! 18 yaşındaki genç kız, cinsel taciz iddiası ile yaşamına son verdi
Son dakika haberleri! 18 yaşındaki genç kız, cinsel taciz iddiası ile yaşamına son verdi
Son dakika haberleri! 18 yaşındaki genç kız, cinsel taciz iddiası ile yaşamına son verdi
Son dakika haberleri! 18 yaşındaki genç kız, cinsel taciz iddiası ile yaşamına son verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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