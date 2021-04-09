Son dakika haberleri... 17 yaşındaki Emine'yi öldüren zanlının yakalanması için özel ekip oluşturuldu (2)
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Son dakika haberleri... 17 yaşındaki Emine'yi öldüren zanlının yakalanması için özel ekip oluşturuldu (2)

Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... 17 yaşındaki Emine'yi öldüren zanlının yakalanması için özel ekip oluşturuldu (2)

Son dakika haber: DEDESİNİN EVİNDE SAKLANIRKEN YAKALANDIElazığ'da, dün gece buluştukları barakada Emine Fulya Akçelebi'yi bıçaklayarak öldüren Salih Yılmaz Coşkun, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki kurulan özel ekibin çalışması sonucu yakalandı.

DEDESİNİN EVİNDE SAKLANIRKEN YAKALANDI

Elazığ'da, dün gece buluştukları barakada Emine Fulya Akçelebi'yi bıçaklayarak öldüren Salih Yılmaz Coşkun, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki kurulan özel ekibin çalışması sonucu yakalandı. 

Ekipler yaptıkları çalışmayla Coşkun'un, merkeze bağlı Hicret Mahallesi'nde dedesine ait evde saklandığını tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, Coşkun'u evde saklanırken yakalayıp, gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Coşkun'un sorgusu sürüyor.

 


Son dakika haberleri... 17 yaşındaki Emine'yi öldüren zanlının yakalanması için özel ekip oluşturuldu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

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