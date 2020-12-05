Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi

05.12.2020 08:59 | Son Güncelleme: 05.12.2020 09:11
Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi

Son dakika haber... Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / SOKAĞA çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ SOKAĞA çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı.

Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dün saat 21.00 itibariyle başladı. İstanbul'da da denetimler arttırıldı. Kısıtlama kapsamında 15 Temmuz Köprüsü'nde oluşturulan denetim noktasında ekipler tarafından sürücülerin ve yolcuların belgeleri kontrol edildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yapılan denetim sırasında ise uzun araç kuyruğu oluştu.

 


Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi
Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi
Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi
Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi
Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi
Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi
Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapıldı
Kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu
Kısıtlama sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu
Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlaması - Üsküdar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
Son dakika haber | Sokağa çıkma kısıtlaması - Üsküdar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Murat Kurum Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Demet Özdemir Kıvanç Tatlıtuğ Diego Armando Maradona
Spor Erol Bulut Necip Uysal Fatih Terim Samet Aybaba Gökhan Gönül
Tüm Haberler Şehit Çocuk Aralık Kahramanmaraş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 09:11:07. #1.15#
title