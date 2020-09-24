11 yaşındaki kızı marulla tavşan beslemek için kandırıp cinsel istismarda bulundu
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11 yaşındaki kızı marulla tavşan beslemek için kandırıp cinsel istismarda bulundu

24.09.2020 09:41 | Son Güncelleme: 24.09.2020 10:13

Yaklaşık 2 yıl önce Trabzon'da bir adamın marulla tavşan beslemek için kandırıp otoparka getirdiği 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmasına ilişkin davada sona varıldı. Şahıs 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırıldı.

Trabzon'da marulla tavşan beslemek için kandırıp otoparka getirdiği küçük kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs, yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırıldı.

"BEN SENİN AMCANIM"

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 48 yaşındaki A.K. çocuğun cinsel istismarı suçundan yargılandı. 2018 yılı mart ayı içerisinde Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen ve 7 tanığın ifade verdiği olayda, bir sitede kapıcı ve güvenlik olarak görev yapan A.K.'nin, 11 yaşındaki S.'ye okuldan eve dönerken seslenerek "Beni tanımadın mı? Ben senin amcanım. Gel seninle tavşan besleyelim" deyip eline marul tutuşturup sitenin otoparkına getirdiği ve burada tavşan beslerken küçük kızın elbiselerini açıp vücudunun çeşitli yerlerine dokunduğu iddia edildi.

KÜÇÜK KIZIN PSİKOLOJİSİ BOZULDU

Olayın etkisiyle psikolojisi bozulan küçük kız, ertesi gün okulda ağlayınca arkadaşlarına durumu anlatarak korktuğunu ve yaşlı, sakallı birinin kendisini takip ettiğini düşündüğünü söyledi. Küçük kızın ailesinin olayı öğrenmesinin ve A.K.'den şikayetçi olmasının ardından, Trabzon Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM), küçük kızın ifadesine başvurdu. Küçük kızla yapılan görüşmenin ardından hazırlanan Adli Görüşme Değerlendirme Raporu'nda kızın psikolojik sağlığının iyi olmadığı tespit edildi.

2 KEZ İSTİSMAR ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, A.K.'nin yargılandığı davanın dördüncü celsesinde karar verildi. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını okuyan Cumhuriyet savcısı, müşteki ve anne babası ile 7 farklı tanığın beyanlarından yola çıkarak şüpheli A.K.'nin çelişkili ifadeler verdiğini değerlendirerek kamu adına hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Soruşturma evraklarını inceleyen ve tarafları dinleyen mahkeme heyeti, sanığın farklı tarihlerde 2 kez küçük kıza cinsel istismarda bulunduğuna karar vererek A.K.'yi 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

Mahkeme heyeti tarafından suçu işlediğine karar verilen ve hapis cezası ile cezalandırılan A.K., olayın yaşanmasının ardından sadece 13 Mart 2019'da 1 gün süreyle gözaltında tutulduğu öğrenildi.

11 yaşındaki kızı marulla tavşan beslemek için kandırıp cinsel istismarda bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (16)
TELEPATİ: 6 yıl ne demek yaaa??Allah tan korkun!!!!Bide ödül verseydiniz bari!
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İSPİRLİDADAS: Çocuk istirmarındaki adamı nasıl güvenlik görevlisi yapıyorsunuz anlamış değilim. Adam 2019 da gözaltına alınmış, sonrada serbest bırakılmış. Bırakmayın bu gibi adileri, kesin eline verin. Daha kendini savunamayan yavrucağa yaptığına bakın, adi şeref yoksunu. Bu adamı yakaladığınızda niye merdivenden düşürmediniz, güzel bir makyaj yapmadınız. . . . . . . .
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BRAVOOOOO: bir sapığa verilen sadece bumu helal olsun bizde adelet denen birşey kalmadığının resmidir. Bu pislik asılmalı yada müebbet yemeli çocoğun hayatını karart ve 6 yıl ya birde bunun indirimi felan olur daha adam elini kolunu sallayrak gezsin daha başka çocukları istismar etsin bu yeterlideğil demekki . Bu yaşta bu sapıklığı yapan pislik eminim bundan öncede böyle sapıklıklar yapmştır başka çocuklara bu ilk değildir. Serbest birakalım ya daha devam etsin. Yazıklar olsun bu cezayı verenlere. . . . . .
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