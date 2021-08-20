Son dakika haberleri: 11 yaşındaki çocuk, kumbarasını sel mağdurları için bağışladı
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Son dakika haberleri: 11 yaşındaki çocuk, kumbarasını sel mağdurları için bağışladı

İhlas Haber Ajansı / Yunus Celal Araz - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre 11 yaşındaki çocuk, kumbarasını sel mağdurları için bağışladı Sinop'un Türkeli ilçesine gelen 11 yaşındaki çocuk, kumbarasında biriktirdiği paraları sel mağdurlarına ulaştırılmak üzere Türkeli Belediyesi Beyaz Masa yetkililerine teslim etti.

11 yaşındaki çocuk, kumbarasını sel mağdurları için bağışladı

SİNOP - Sinop'un Türkeli ilçesine gelen 11 yaşındaki çocuk, kumbarasında biriktirdiği paraları sel mağdurlarına ulaştırılmak üzere Türkeli Belediyesi Beyaz Masa yetkililerine teslim etti.

Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki İsmail Efe Burtoğlu, Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinden dolayı sel mağdurlarına ulaştırmak üzere kumbarasında biriktirdiği paraları bağışlamaya karar verdi.

Durumu dedesi Boyabat Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ceylan'a anlatan Burtoğlu, kumbarasında biriktirdiği paraları bağışlayacağını söylemesi üzerine, selin yaralarını sarmak üzere takviye ekip olarak gelen Başkan Yardımcısı Ceylan ve belediye ekibine, Burtoğlu da eşlik etti.

Boyabat Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Ceylan, İsmail Efe Burtoğlu ve belediye ekibi ile birlikte Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin'i ziyaret etti. Başkan Şahin, örnek bir davranış sergileyen İsmail Efe Burtoğlu'nu tebrik ederek, kendi yazdığı kitabını hediye etti.

11 yaşındaki İsmail Efe Burtoğlu, ilçeye gelerek selin büyüklüğünü bir kez daha anladığını belirterek, "Seli burada yaşayan arkadaşlarımı düşündüm, evleri hasar gören, zor ve çaresiz halde olduklarını düşündüm ve ilk anneme biriktirdiğim paraları bağışlamak istiyorum dedim. Dedem de beni buraya getirdi. Allah herkese kolaylık versin" dedi.

Son dakika haberleri: 11 yaşındaki çocuk, kumbarasını sel mağdurları için bağışladı
Son dakika haberleri: 11 yaşındaki çocuk, kumbarasını sel mağdurları için bağışladı
Son dakika haberleri: 11 yaşındaki çocuk, kumbarasını sel mağdurları için bağışladı
Son dakika haberleri: 11 yaşındaki çocuk, kumbarasını sel mağdurları için bağışladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Celal Araz

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